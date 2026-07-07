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В Дамаске раздались взрывы возле гостиницы, где остановился Макрон (фото, видео)

11:29 07.07.2026 Вт
2 мин
Силовики перекрыли дороги сразу после инцидента
aimg Валерий Ульяненко
В Дамаске раздались взрывы возле гостиницы, где остановился Макрон (фото, видео) Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
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В столице Сирии Дамаске прозвучала серия взрывов недалеко от отеля, где во время официального визита остановился президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников в службе безопасности, взрывы прогремели незадолго до полуночи. После этого силовики сразу перекрыли дороги и ужесточили меры безопасности. Очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов, после чего над местом происшествия поднимался дым.

Предварительно известно, что в непосредственной близости к месту жительства французского лидера сработало несколько взрывных устройств.

Пока нет информации о пострадавших или масштабах разрушений. Причины происшествия остаются неизвестными, правоохранители уже начали расследование.

В администрации президента Франции отметили, что сам Макрон взрывов не слыхал. В момент инцидента он как раз направлялся на запланированную встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Что предшествовало

Напомним, Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, где должен провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы безопасности, инвестиций компании TotalEnergies, а также возвращение сирийских культурных артефактов.

Французский лидер заявил, что главной целью его поездки является поддержка сирийского народа на пути построения суверенного, стабильного и мирного государства.

До этого сирийскую столицу уже посещали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский.

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