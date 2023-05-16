Дальність більша, ніж у HIMARS. Telegraph дізналося, які дрони Британія передасть Україні

Британія відправить Україні сотні дронів-камікадзе, які були виготовлені на замовлення. Безпілотники мають удвічі більший радіус дії, ніж установки HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Зазначається, що дрони-камікадзе мають радіус дії понад 200 км - це більш ніж удвічі перевищує дальність установок HIMARS.

Джерела з питань оборони повідомили, що основним завданням дронів є перевезення боєприпасів.

"Їх швидко розробили та адаптували за значно нижчими витратами, ніж інші", - сказали джерела, додавши, що "вони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом".

Джерело повідомило, що секретність поставок пояснюється комерційною таємницею, оскільки дрони все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. При цьому наголошують, що їх поставлять Україні в найближчі місяці.

Повідомляється, що на початку цього року компанія оборонних технологій із Гемпшира QinetiQ працювала з Міноборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації щодо безпілотних літальних систем, які могли б бути легко розгорнуті українськими військовими".

QinetiQ повідомляє, що один з тестових проєктів включало надруковане на 3D-принетері дельтаподібное крило дрона-камікадзе. При цьому нічого не вказувало на те, що це зброя, закуплена для України.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Британія передасть Україні ударні дрони дальнього радіуса дії.

До того ж, Британія вже передала Україні ракети Storm Shadow, які здатні бити по цілях на відстані понад 250 км.

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