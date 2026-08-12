UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Не дали субсидію? ПФУ назвав альтернативу для сімей загиблих захисників

05:35 12.08.2026 Ср
3 хв
Хто саме може розраховувати на 50-відсоткову знижку?
aimg Юлія Капітонова
Фото: В окремих випадках пільга може стати альтернативою субсидії (колаж РБК-Україна)

Родини загиблих захисників можуть подати заяву на призначення пільги, якщо їм не призначили житлову субсидію. Однак це ще не все.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Субсидія та пільга: що обрати? Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію та пільгу, вона може отримувати лише один вид державної підтримки. Тому варто обирати той варіант, який дає більшу економію на комунальних послугах.
  • Коли можна оформити пільгу? Якщо в неопалювальний сезон розмір субсидії становить 0 грн, пільговик може звернутися до Пенсійного фонду для призначення пільги. Її нададуть із місяця подання відповідної заяви.
  • Пільгу можна змінити на субсидію? З початком опалювального сезону є можливість знову обрати субсидію замість пільги. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України.

Якщо людина має право і на житлову субсидію, і на пільгу, одночасно отримувати обидва види допомоги не можна. Вона повинна обрати лише один із них.

Якщо влітку субсидія становить 0 грн, можна оформити пільгу. У такому разі її призначать із місяця, коли ви подасте заяву.

Щоб отримувати пільгу, потрібно спочатку подати заяву про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а також заяву про призначення самої пільги.

Зокрема, сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України мають право на 50% знижку на:

  • плату за житло - у межах установлених норм площі;
  • комунальні послуги - газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;
  • скраплений газ для побутових потреб - у межах установлених норм;
  • придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого, якщо будинок не має іншого виду опалення.

Знижка надається в межах установлених державою норм. Зокрема, йдеться про 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на сім’ю.

Важливо: якщо сім’я складається лише з непрацездатних людей, наприклад пенсіонерів, для опалення газом діє збільшена норма. Знижка 50% поширюється на подвійну нормативну площу - 42 кв. м на кожну людину, яка має право на пільгу, плюс 21 кв. м на сім’ю.

Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову отримувати субсидію, йому потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Водночас у наступному неопалювальному сезоні, якщо призначена субсидія знову становитиме 0 грн, пільгу поновлять автоматично.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд УкраїниСубсидії в УкраїніСубсидіїПільги