Не дали субсидію? ПФУ назвав альтернативу для сімей загиблих захисників

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Субсидія та пільга: що обрати? Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію та пільгу, вона може отримувати лише один вид державної підтримки. Тому варто обирати той варіант, який дає більшу економію на комунальних послугах.

Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію та пільгу, вона може отримувати лише один вид державної підтримки. Тому варто обирати той варіант, який дає більшу економію на комунальних послугах. Коли можна оформити пільгу? Якщо в неопалювальний сезон розмір субсидії становить 0 грн, пільговик може звернутися до Пенсійного фонду для призначення пільги. Її нададуть із місяця подання відповідної заяви.

Якщо в неопалювальний сезон розмір субсидії становить 0 грн, пільговик може звернутися до Пенсійного фонду для призначення пільги. Її нададуть із місяця подання відповідної заяви. Пільгу можна змінити на субсидію? З початком опалювального сезону є можливість знову обрати субсидію замість пільги. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України.

Якщо людина має право і на житлову субсидію, і на пільгу, одночасно отримувати обидва види допомоги не можна. Вона повинна обрати лише один із них.

Якщо влітку субсидія становить 0 грн, можна оформити пільгу. У такому разі її призначать із місяця, коли ви подасте заяву.

Щоб отримувати пільгу, потрібно спочатку подати заяву про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а також заяву про призначення самої пільги.

Зокрема, сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України мають право на 50% знижку на:

плату за житло - у межах установлених норм площі;

комунальні послуги - газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття;

скраплений газ для побутових потреб - у межах установлених норм;

придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого, якщо будинок не має іншого виду опалення.

Знижка надається в межах установлених державою норм. Зокрема, йдеться про 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на сім’ю.

Важливо: якщо сім’я складається лише з непрацездатних людей, наприклад пенсіонерів, для опалення газом діє збільшена норма. Знижка 50% поширюється на подвійну нормативну площу - 42 кв. м на кожну людину, яка має право на пільгу, плюс 21 кв. м на сім’ю.

Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову отримувати субсидію, йому потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Водночас у наступному неопалювальному сезоні, якщо призначена субсидія знову становитиме 0 грн, пільгу поновлять автоматично.