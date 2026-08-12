Не дали субсидію? ПФУ назвав альтернативу для сімей загиблих захисників

Родини загиблих захисників можуть подати заяву на призначення пільги, якщо їм не призначили житлову субсидію. Однак це ще не все.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Якщо людина має право і на житлову субсидію, і на пільгу, одночасно отримувати обидва види допомоги не можна. Вона повинна обрати лише один із них.
Якщо влітку субсидія становить 0 грн, можна оформити пільгу. У такому разі її призначать із місяця, коли ви подасте заяву.
Щоб отримувати пільгу, потрібно спочатку подати заяву про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а також заяву про призначення самої пільги.
Зокрема, сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України мають право на 50% знижку на:
Знижка надається в межах установлених державою норм. Зокрема, йдеться про 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на сім’ю.
Важливо: якщо сім’я складається лише з непрацездатних людей, наприклад пенсіонерів, для опалення газом діє збільшена норма. Знижка 50% поширюється на подвійну нормативну площу - 42 кв. м на кожну людину, яка має право на пільгу, плюс 21 кв. м на сім’ю.
Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову отримувати субсидію, йому потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
Водночас у наступному неопалювальному сезоні, якщо призначена субсидія знову становитиме 0 грн, пільгу поновлять автоматично.
До речі, раніше експерт пояснював, чи потрібно виписувати заради субсидії членів родини, які вже давно не мешкають у будинку/квартирі.
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Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як саме земельний пай може вплинути на субсидію.