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Діти прописані, але живуть окремо: чи потрібно їх виписувати заради субсидії

05:38 11.08.2026 Вт
2 хв
Експерт пояснив усі нюанси
aimg Юлія Капітонова aimg Олена Чупровська
Діти прописані, але живуть окремо: чи потрібно їх виписувати заради субсидії Фото: Субсидія може бути призначена лише на тих, хто дійсно мешкає у житлі (Getty Images)
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Багатьох пенсіонерів досі непокоїть, як на призначення субсидії може вплинути реєстрація у будинку дітей, які там уже давно не проживають. Чи потрібно їх виписувати, щоб отримати державну допомогу?

Відповідь на це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна дав адвокат Руслан Ружицький.

Головне:

  • Які документи потрібні для субсидії? Для призначення субсидії важливо підтвердити склад домогосподарства та кількість людей, які фактично проживають у житлі. Якщо зареєстрована особа мешкає за іншою адресою, це можна підтвердити відповідними документами або актом обстеження.
  • Чи впливають на розмір виплат доходи тих, хто не проживає у будинку? Якщо Пенсійний фонд встановлює, що зареєстрована особа фактично не проживає у житлі, субсидія може розраховуватися без урахування цієї людини. Відповідно, її доходи не мають враховуватися під час розрахунку допомоги як доходи фактичного складу домогосподарства.
  • Чи потрібно обов'язково виписувати дітей? Ні, сама по собі реєстрація дітей за адресою не означає, що їх обов'язково потрібно виписувати перед оформленням субсидії. Якщо вони фактично проживають в іншому місці, це можна підтвердити документально або за допомогою акта обстеження.

За словами Ружицького, якщо в квартирі зареєстровано більше людей, ніж фактично проживає, це не означає, що субсидію не призначать.

"Згідно з пунктом 25 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, якщо фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано, субсидія може бути призначена лише на тих, хто дійсно проживає у житлі", - наголошує він.

Як пояснив адвокат, підтвердженням цього є акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (фактичного місця проживання - ред.).

Діти прописані, але живуть окремо: чи потрібно їх виписувати заради субсидії

Адвокат Руслан Ружицький дав українським пенсіонерам важливу пораду (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Крім того, можна подати документи, які підтверджують, що діти проживають в іншому місті або за кордоном.

Це можуть бути довідки про місце проживання, документи про працевлаштування чи навчання, документи про перебування за кордоном або інші докази фактичного непроживання.

"Тобто для оформлення субсидії не обов'язково спочатку виписувати дітей, а достатньо підтвердити, що вони фактично не проживають за цією адресою", - підсумував Ружицький.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи дадуть субсидію, якщо ви тимчасово не працюєте.

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