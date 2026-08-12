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Не дали субсидию? ПФУ назвал альтернативу для семей погибших защитников

05:35 12.08.2026 Ср
3 мин
Кто может рассчитывать на 50-процентную скидку?
aimg Юлия Капитонова
Фото: В отдельных случаях льгота может стать альтернативой субсидии (коллаж РБК-Украина)

Семьи погибших защитников могут подать заявление на назначение льготы, если им не назначили жилищную субсидию. Однако, это еще не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Субсидия и льгота: что выбрать? Если человек имеет право на жилищную субсидию и льготу, он может получать только один вид государственной поддержки. Поэтому следует выбирать тот вариант, который дает большую экономию на коммунальных услугах.
  • Когда можно оформить льготу? Если в неотапливаемый сезон размер субсидии составляет 0 грн, льготник может обратиться в Пенсионный фонд для назначения льготы. Ее предоставят с месяца подачи соответствующего заявления.
  • Льготу можно заменить на субсидию? С началом отопительного сезона есть возможность снова выбрать субсидию вместо льготы. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Если человек имеет право и на жилищную субсидию, и на льготу, одновременно получать оба вида пособия нельзя. Он должен выбрать только один из них.

Если летом субсидия составляет 0 грн., можно оформить льготу. В таком случае ее назначат с месяца, когда вы подаете заявление.

Для получения льготы необходимо сначала подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также заявление о назначении самой льготы.

В частности, семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины имеют право на 50% скидку на:

  • плату за жилье - в пределах установленных норм площади;
  • коммунальные услуги - газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;
  • сжиженный газ для бытовых нужд - в пределах установленных норм;
  • приобретение печного бытового топлива, в частности жидкого, если здание не имеет другого вида отопления.

Скидка предоставляется в пределах установленных государством норм. В частности, речь идет о 21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на семью.

Важно: если семья состоит только из нетрудоспособных людей, например пенсионеров, для отопления газом действует другая норма. Скидка 50% распространяется на двойную нормативную площадь - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 21 кв. м на семью.

Если с началом отопительного сезона льготник захочет снова получать субсидию, ему нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем, в следующем неотапливаемом сезоне, если назначенная субсидия снова составит 0 грн, льготу возобновят автоматически.

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