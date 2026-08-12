Не дали субсидию? ПФУ назвал альтернативу для семей погибших защитников

Семьи погибших защитников могут подать заявление на назначение льготы, если им не назначили жилищную субсидию. Однако, это еще не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Если человек имеет право и на жилищную субсидию, и на льготу, одновременно получать оба вида пособия нельзя. Он должен выбрать только один из них.
Если летом субсидия составляет 0 грн., можно оформить льготу. В таком случае ее назначат с месяца, когда вы подаете заявление.
Для получения льготы необходимо сначала подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также заявление о назначении самой льготы.
В частности, семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины имеют право на 50% скидку на:
Скидка предоставляется в пределах установленных государством норм. В частности, речь идет о 21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на семью.
Важно: если семья состоит только из нетрудоспособных людей, например пенсионеров, для отопления газом действует другая норма. Скидка 50% распространяется на двойную нормативную площадь - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 21 кв. м на семью.
Если с началом отопительного сезона льготник захочет снова получать субсидию, ему нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Вместе с тем, в следующем неотапливаемом сезоне, если назначенная субсидия снова составит 0 грн, льготу возобновят автоматически.
Кстати, ранее эксперт объяснял, нужно ли выписывать ради субсидии членов семьи, которые уже давно не проживают в доме/квартире.
Также мы рассказывали, можно ли получить государственную помощь, если вы временно не работаете.
Кроме того, РБК-Украина объясняло, как именно земельный пай может повлиять на субсидию.