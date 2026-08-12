Не дали субсидию? ПФУ назвал альтернативу для семей погибших защитников

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Субсидия и льгота: что выбрать? Если человек имеет право на жилищную субсидию и льготу, он может получать только один вид государственной поддержки. Поэтому следует выбирать тот вариант, который дает большую экономию на коммунальных услугах.

Если человек имеет право на жилищную субсидию и льготу, он может получать только один вид государственной поддержки. Поэтому следует выбирать тот вариант, который дает большую экономию на коммунальных услугах. Когда можно оформить льготу? Если в неотапливаемый сезон размер субсидии составляет 0 грн, льготник может обратиться в Пенсионный фонд для назначения льготы. Ее предоставят с месяца подачи соответствующего заявления.

Если в неотапливаемый сезон размер субсидии составляет 0 грн, льготник может обратиться в Пенсионный фонд для назначения льготы. Ее предоставят с месяца подачи соответствующего заявления. Льготу можно заменить на субсидию? С началом отопительного сезона есть возможность снова выбрать субсидию вместо льготы. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Если человек имеет право и на жилищную субсидию, и на льготу, одновременно получать оба вида пособия нельзя. Он должен выбрать только один из них.

Если летом субсидия составляет 0 грн., можно оформить льготу. В таком случае ее назначат с месяца, когда вы подаете заявление.

Для получения льготы необходимо сначала подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также заявление о назначении самой льготы.

В частности, семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины имеют право на 50% скидку на:

плату за жилье - в пределах установленных норм площади;

коммунальные услуги - газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;

сжиженный газ для бытовых нужд - в пределах установленных норм;

приобретение печного бытового топлива, в частности жидкого, если здание не имеет другого вида отопления.

Скидка предоставляется в пределах установленных государством норм. В частности, речь идет о 21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на семью.

Важно: если семья состоит только из нетрудоспособных людей, например пенсионеров, для отопления газом действует другая норма. Скидка 50% распространяется на двойную нормативную площадь - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 21 кв. м на семью.

Если с началом отопительного сезона льготник захочет снова получать субсидию, ему нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем, в следующем неотапливаемом сезоне, если назначенная субсидия снова составит 0 грн, льготу возобновят автоматически.