Дали ще два дні: вступники можуть зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ 16 та 17 червня
В Україні відкрили додаткову реєстрацію для тих, хто не встиг зареєструватися на вступні випробування до магістратури чи аспірантури.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Як пройти реєстрацію
Зареєструватися на ЄВІ, ЄФВВ або ЄВВ можна буде 16 та 17 червня 2025 року. Процедуру проводить приймальна комісія обраного закладу вищої освіти очно (з особистою присутністю вступника) або дистанційно. Якщо ви обрали другий варіант, то потрібно:
- надіслати на електронну пошту скан-копії реєстраційних документів;
- заповнити заяву-анкету із зазначенням усіх даних для оформлення екзаменаційного листка.
Що відбувається після реєстрації
Для зареєстрованих вступників буде створено інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань" на сайті УЦОЯО. Увійти до неї можна буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.
До 26 липня включно всі учасники додаткової сесії отримають на своїх сторінках індивідуальні запрошення. Додаткові сесії пройдуть виключно в Україні.
Як проходитимуть вступні іспити до магістратури та аспірантури-2025
Нагадаємо, у 2025 році всі, хто планує вступати до магістратури чи аспірантури в Україні, мають обов’язково складати Єдиний вступний іспит - незалежно від обраної спеціальності або форми навчання. Іспит складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
Основну сесію проведуть у період з 21 червня по 12 липня, а результати оприлюднять до 18 липня. Додаткову сесію заплановано на 29 липня - 18 серпня, її результати оголосять до 22 серпня.
Українці, які наразі перебувають за межами країни, також можуть пройти тестування у визначених містах за кордоном. Проте кількість місць обмежена, тож реєструватися варто якомога раніше.
Для вступу до аспірантури цього року ввели ще одне випробування - Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Він включатиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.
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