Дали еще два дня: абитуриенты могут зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕПВИ 16 и 17 июня
В Украине открыли дополнительную регистрацию для тех, кто не успел зарегистрироваться на вступительные испытания в магистратуру или аспирантуру.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Как пройти регистрацию
Зарегистрироваться на ЕВЭ, ЕПВИ или ЕВИ можно будет 16 и 17 июня 2025 года. Процедуру проводит приемная комиссия выбранного учреждения высшего образования очно (с личным присутствием абитуриента) или дистанционно. Если вы выбрали второй вариант, то нужно:
- прислать на электронную почту скан-копии регистрационных документов;
- заполнить заявление-анкету с указанием всех данных для оформления экзаменационного листа.
Что происходит после регистрации
Для зарегистрированных абитуриентов будет создана информационная страница "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО. Войти на нее можно будет по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.
До 26 июля включительно все участники дополнительной сессии получат на своих страницах индивидуальные приглашения. Дополнительные сессии пройдут исключительно в Украине.
Как будут проходить вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру-2025
Напомним, в 2025 году все, кто планирует поступать в магистратуру или аспирантуру в Украине, должны обязательно сдавать Единый вступительный экзамен - независимо от выбранной специальности или формы обучения. Экзамен состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку.
Основную сессию проведут в период с 21 июня по 12 июля, а результаты обнародуют до 18 июля. Дополнительная сессия запланирована на 29 июля - 18 августа, ее результаты объявят до 22 августа.
Украинцы, которые сейчас находятся за пределами страны, также могут пройти тестирование в определенных городах за рубежом. Однако количество мест ограничено, поэтому регистрироваться стоит как можно раньше.
Для поступления в аспирантуру в этом году ввели еще одно испытание - Единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. Он будет включать 100 заданий с выбором правильного ответа.
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