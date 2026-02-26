UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дали решту "старою" гривнею? Що треба знати про обмін мілких купюр

Фото: гривні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Отримали в магазині решту банкнотою 1, 2, 5 або 10 гривень? З 2 березня такі купюри виходять з обігу - і для них діють особливі правила обміну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода.

Читайте також: Нацбанк випустить оновлені 200-гривневі банкноти: що зміниться і чи треба міняти "старі"

Що робити, якщо вам дали "стару" купюру в магазині

На запитання журналістки, що робити, якщо в магазині дали решту п'ятигривневою банкнотою, представник Нацбанку відповів так: "Наразі до 2 березня ці банкноти перебувають в обігу і є платіжними. Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту - вони будуть вилучатись".

Читайте також: В Україні з 1 жовтня почнуть вилучати з обігу ще одну монету

Скільки часу є на обмін: НБУ передбачив кілька варіантів

  • до березня 2027 року - обмін у будь-якому відділенні банку України (впродовж року з дати вилучення);
  • до березня 2029 року - обмін в уповноважених банках (ще три роки);
  • безстроково - в Національному банку України.

Уповноважені банки - це Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк, ПУМБ.

Чи є обмеження по сумі

Як розповів Прохода, жодних лімітів щодо сум обміну НБУ не встановлював. Навіть якщо вдома накопичилось багато грошей дрібними купюрами - обміняють усе. Обмін безкоштовний - без комісій і в банках, і в НБУ.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 жовтня 2025 року НБУ розпочав планомірне виведення з обігу монет номіналом 10 копійок. Попри це, вони зберігають статус законного платіжного засобу. Проте під час операцій банки більше не видаватимуть ці монети.

