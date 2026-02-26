Дали решту "старою" гривнею? Що треба знати про обмін мілких купюр

Що робити, якщо вам дали "стару" купюру в магазині

На запитання журналістки, що робити, якщо в магазині дали решту п'ятигривневою банкнотою, представник Нацбанку відповів так: "Наразі до 2 березня ці банкноти перебувають в обігу і є платіжними. Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту - вони будуть вилучатись".

Скільки часу є на обмін: НБУ передбачив кілька варіантів

до березня 2027 року - обмін у будь-якому відділенні банку України (впродовж року з дати вилучення);

- обмін у будь-якому відділенні банку України (впродовж року з дати вилучення); до березня 2029 року - обмін в уповноважених банках (ще три роки);

- обмін в уповноважених банках (ще три роки); безстроково - в Національному банку України.

Уповноважені банки - це Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк, ПУМБ.

Чи є обмеження по сумі

Як розповів Прохода, жодних лімітів щодо сум обміну НБУ не встановлював. Навіть якщо вдома накопичилось багато грошей дрібними купюрами - обміняють усе. Обмін безкоштовний - без комісій і в банках, і в НБУ.