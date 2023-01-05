UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі

Фото: командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські сили готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угрупування сил і засобів оборони столиці генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться постійне відстежування руху російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони, а тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на Київ.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", - розповів Павлюк.

Він зазначив, що зараз весь кордон з Білоруссю являє собою "суцільні завали та мінні поля" і щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", - акцентував Павлюк.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Також ми писали, що, за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївБілорусьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України