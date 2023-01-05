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Дальше границы не пропустим: Павлюк сказал, что ждет врага в случае наступления из Беларуси

Фото: командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские силы готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой сил и средств обороны столицы генерала-лейтенанта Александра Павлюка в эфире телемарафона.

По его словам, идет постоянное отслеживание движения российских подразделений, их новые точки дислокации и полигоны, а потому военно-политическое руководство будет иметь время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что сейчас вся граница с Беларусью сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля" и, чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

"К тому же по ним спланированы огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", - акцентировал Павлюк.

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Также мы писали, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, но напряженной.

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