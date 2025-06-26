Далі буде: Юсов анонсував нові обміни військовополоненими з Росією

Україна повертає своїх

Україна 26 червня провела ще один етап обміну військовополоненими. Додому повернулися тяжкохворі та важкопоранені українські військовослужбовці, а також військові від 18 до 24 років. Більшість з них була у полоні з 2022 року.

Обмін став черговим етапом у реалізації домовленості від 2 червня, якої вдалося досягнути в Стамбулі. Тоді Україна та Росія домовилися обміняти "всіх на всіх" важкопоранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років. До цього вже було шість етапів обміну - 9, 10, 12, 14, 19 та 20 червня.

Окрім того, в Стамбулі делегації України та РФ домовилися про повернення тіл у форматі "6000 на 6000". Останній етап обміну в рамках цих домовленостей відбувся 16 червня. Загалом росіяни передали Україні 6057 тіл.

Проте разом із загиблими українцями вони "підкинули" кілька десятків власних солдатів: не менше 20 з переданих тіл, як виявилося, належать мертвим росіянам. Попри це, Україна планує продовжити обмін тілами у майбутньому, але вже без прив'язки до Стамбулу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.