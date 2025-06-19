Україна та Росія подовжать обмін тілами без прив'язки до Стамбула, - ГУР

Україна та Росія подовжать обмін тілами загиблих, але в новому форматі. Він не буде прив'язаний до переговорів в Стамбулі.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Репатріаційні заходи будуть тривати вже в іншому режимі, незалежно від домовленостей в Стамбулі", - додав він.

"Що стосується репатріації в рамках домовленостей в Стамбулі, то Україна отримала від держави-агресора тіла 6000 загиблих, за твердженням росіян, громадян України, в тому числі захисників. Далі йде процес ідентифікації і перевірки, про це детально коментувало Міністерство внутрішніх справ, тобто робота в цьому напрямку не закінчена і триватиме в подальшому". - розповів Юсов.

Повернення тіл українських захисників

Зауважимо, що Україна та РФ під час другої зустрічі в Туреччині досягли домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла більш як тисячі полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Наступний етап репатріації відбувся 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Раніше сьогодні в МВС розповіли, скільки часу піде на ідентифікацію переданих РФ тіл українських захисників.

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