UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Далі буде": Генштаб розповів про нові удари по паливній інфраструктурі РФ

Фото: Сили оборони завдали нових ударів по паливній інфраструктурі РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 29 жовтня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 29 жовтня, підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі.

За даними Генштабу, уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область РФ.

Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності - первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).

Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут, а також забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ та здійснює експорт нафтопродуктів. 

Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті були зафіксовано вибухи й пожежа.

Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки - 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ.

Він також має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

"Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються", - додали в штабі.

Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.

Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

"Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Далі буде…", - додали в Генштабі.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, уранці 29 жовтня в різних частинах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

За попередніми даними, під ударами опинилася, щонайменше, одна нафтобаза, а також, ймовірно, військовий об’єкт. Детальніше про вибухи на півострові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомили, що в ніч на 29 жовтня ударні безпілотники СБУ вразили низку ключових військових і інфраструктурних цілей на півострові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України