Далекобійників можуть забронювати від мобілізації? Зеленський відповів на петицію

Президента України Володимира Зеленського закликали надати бронювання від мобілізації для водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські й вантажні перевезення. Глава держави відповів на петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію на сайті Офісу президента.

Петиція була опублікована 3 травня 2024 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян.

Автор закликає надати "бронь" водіям, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення та мають державну ліцензію на здійснення таких перевезень. На думку автора, якщо не включити відповідну поправку до закону про мобілізацію, це може призвести до "транспортного колапсу".

Зеленський у відповіді зазначив, що організаційне керівництво підготовкою до мобілізації та власне мобілізація здійснюється Кабінетом міністрів. Тому він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.