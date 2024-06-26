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Далекобійників можуть забронювати від мобілізації? Зеленський відповів на петицію

Україна , Середа 26 червня 2024 13:37
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Далекобійників можуть забронювати від мобілізації? Зеленський відповів на петицію Фото: Зеленський відповів на петицію про бронювання далекобійників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президента України Володимира Зеленського закликали надати бронювання від мобілізації для водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські й вантажні перевезення. Глава держави відповів на петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію на сайті Офісу президента.

Петиція була опублікована 3 травня 2024 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян.

Автор закликає надати "бронь" водіям, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення та мають державну ліцензію на здійснення таких перевезень. На думку автора, якщо не включити відповідну поправку до закону про мобілізацію, це може призвести до "транспортного колапсу".

Зеленський у відповіді зазначив, що організаційне керівництво підготовкою до мобілізації та власне мобілізація здійснюється Кабінетом міністрів. Тому він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він уточнює норми проведення мобілізації, умови відстрочки та бронювання, а також виплати військовим, умови демобілізації тощо.

Нещодавно уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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