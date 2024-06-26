Дальнобойщиков могут забронировать от мобилизации? Зеленский ответил на петицию

Президента Украины Владимира Зеленского призвали предоставить бронирование от мобилизации для водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Глава государства ответил на петицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Офиса президента.

Петиция была опубликована 3 мая 2024, ее поддержали более 25 тысяч граждан.

Автор призывает предоставить "бронь" водителям, осуществляющим международные пассажирские и грузовые перевозки и имеющим государственную лицензию на осуществление таких перевозок. По мнению автора, если не включить соответствующую поправку в закон о мобилизации, это может привести к "транспортному коллапсу".

Зеленский в ответе отметил, что организационное руководство подготовкой к мобилизации и собственно мобилизация осуществляется Кабинетом министров. Поэтому он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать нарушенные в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора.