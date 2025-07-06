Далекобійні удари допомагають наближати завершення війни, - Зеленський

Далекобійна робота України і такі можливості є тим, що допомогає наближати завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Глава держави розповів, що сьогодні у нього була доповість від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку було найбільше штурмів. Також бої тривають на інших донецьких напрямках, в Сумській та Харківській областях.

Окремо президент відзначив далекобійну роботу України по віддалених районах Росії.

"Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії", - сказав глава держави.

Резюмуючи Зеленський додав, що спільна робота ЗСУ, СБУ та "наших розвідок - усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомогає нам наближати завершення цієї війни".