Далекобійні удари допомагають наближати завершення війни, - Зеленський
Далекобійна робота України і такі можливості є тим, що допомогає наближати завершення війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Глава держави розповів, що сьогодні у нього була доповість від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку було найбільше штурмів. Також бої тривають на інших донецьких напрямках, в Сумській та Харківській областях.
Окремо президент відзначив далекобійну роботу України по віддалених районах Росії.
"Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії", - сказав глава держави.
Резюмуючи Зеленський додав, що спільна робота ЗСУ, СБУ та "наших розвідок - усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомогає нам наближати завершення цієї війни".
Атаки України по Росії
Нагадаємо, що Україна неодноразово завдає ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по тих, що знаходяться далеко в тилу.
Наприклад, у ніч на 5 липня Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглібськ" Воронезької області. Як відомо, там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ.
"Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - йшлося в повідомленні Генштабу.
Крім того, тієї ж ночі було завдано удару по підприємству в Чуваській республіці Росії, яке виробляє антенні решітки для дронів "Шахед", ракет "Іскандер" та іншого високоточного озброєння.
У цьому випадку йдеться про нанесення ураження по військово-промисловому комплексу Росії - АТ "ВНИИР-Прогресс". Як повідомили в Генштабі, атака стала частиною кампанії зі зниження ракетного потенціалу ворога.
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