Дальнобойные удары помогают приближать завершение войны, - Зеленский

Дальнобойная работа Украины и такие возможности являются тем, что помогает приближать завершение войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Глава государства рассказал, что сегодня у него был доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, на Покровском направлении было больше всего штурмов. Также бои продолжаются на других донецких направлениях, в Сумской и Харьковской областях.

Отдельно президент отметил дальнобойную работу Украины по отдаленным районам России.

"Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России", - сказал глава государства.

Резюмируя Зеленский добавил, что совместная работа ВСУ, СБУ и "наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны".