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Дальнобойные удары помогают приближать завершение войны, - Зеленский

Воскресенье 06 июля 2025 16:50
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Дальнобойные удары помогают приближать завершение войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дальнобойная работа Украины и такие возможности являются тем, что помогает приближать завершение войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Глава государства рассказал, что сегодня у него был доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, на Покровском направлении было больше всего штурмов. Также бои продолжаются на других донецких направлениях, в Сумской и Харьковской областях.

Отдельно президент отметил дальнобойную работу Украины по отдаленным районам России.

"Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа. Я благодарен каждому нашему украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России", - сказал глава государства.

Резюмируя Зеленский добавил, что совместная работа ВСУ, СБУ и "наших разведок - все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны".

Атаки Украины по России

Напомним, что Украина неоднократно наносит удары по военным объектам России, в том числе тем, которые находятся далеко в тылу.

Например, в ночь на 5 июля Силы обороны Украины атаковали аэродром "Борисоглебск" Воронежской области. Как известно, там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются", - говорилось в сообщении Генштаба.

Кроме того, той же ночью был нанесен удар по предприятию в Чувашской республике России, которое производит антенные решетки для дронов "Шахед", ракет "Искандер" и другого высокоточного вооружения.

В данном случае речь идет о нанесении поражения по военно-промышленному комплексу России - АО "ВНИИР-Прогресс". Как сообщили в Генштабе, атака стала часть кампании по снижению ракетного потенциала врага.

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