UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден висловився щодо передачі Україні HIMARS. У своїй заяві він нібито натякнув, що далекобійні ракети на 257 км вже могли бути передані українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Що сказав Байден

"Ми надаємо ці HIMARS. Є два типи. Говорячи людською мовою - це ракети, які ви можете вставити в них. Одна пролітає понад 600 миль, а інша - близько 160 (257 км) миль. Ми їм не давали тих, що йдуть на 600 миль (965 км), тому що я не хочу, щоб вони почали бомбардувати російську територію", - заявив Байден під час прес-конференції за підсумками виборів до Конгресу.

Передісторія

Нагадаємо, раніше повідомлялося далеко не про одну спробу української сторони отримати від США далекобійні ракети ATACMS, але Сполучені Штати заявляли, що поки що не схильні передавати Україні таке озброєння.

Так, ще цього літа радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон ще не готовий постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до HIMARS. І Такою нібито є позиція американського президента Джо Байдена.

Втім, вже на початку жовтня посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Київ активно обговорює з Вашингтон питання передачі ракет великої дальності. А видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна нібито запросила ATACMS для продовження наступу у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байденракети