Далека от завершения: в Белом доме высказались касаемо войны в Украине

Глава администрации Белого дома Рон Клейн высказался касаемо войны Российской Федерации против Украины. Считает, что война далека от завершения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я думаю, что украинцы выиграют войну вокруг Киева и в северной части страны. И это огромная заслуга их боевых действий и поддержки, которую им оказывают Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - заявил Клейн.
Также глава администрации Белого дома добавил, что есть достаточно доказательств того, что президент Российской Федерации Владимир Путин отводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их к восточному направлению, чтобы восстановить там боевые действия.
"Так что я думаю, что украинцы пока побеждают, но эта война, к сожалению, далека от завершения", - отметил Кляйн.
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