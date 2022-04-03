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Далека от завершения: в Белом доме высказались касаемо войны в Украине

Фото: в Белом доме высказались относительно войны в Украине (Фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Глава администрации Белого дома Рон Клейн высказался касаемо войны Российской Федерации против Украины. Считает, что война далека от завершения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что украинцы выиграют войну вокруг Киева и в северной части страны. И это огромная заслуга их боевых действий и поддержки, которую им оказывают Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - заявил Клейн.

Также глава администрации Белого дома добавил, что есть достаточно доказательств того, что президент Российской Федерации Владимир Путин отводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их к восточному направлению, чтобы восстановить там боевые действия.

"Так что я думаю, что украинцы пока побеждают, но эта война, к сожалению, далека от завершения", - отметил Кляйн.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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