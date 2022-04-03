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Далека до завершення: у Білому домі висловились щодо війни в Україні

Фото: у Білому домі висловились щодо війни в Україні (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Голова адміністрації Білого дому Рон Клейн висловився щодо війни Російської Федерації проти України. Вважає, що війна є далекою до завершення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що українці виграють війну навколо Києва та у північній частині країни. І це величезна заслуга їхніх бойових дій та підтримки, яку їм надають Сполучені Штати та наші союзники по НАТО. Ми посилаємо зброю в Україну майже щодня", - заявив Клейн.

Також голова адміністрації Білого дома додав, що є достатньо доказів того, що президент Російської Федерації Володимир Путін відводить свої війська з північної частини України, аби перекинути їх до східного напрямку, щоб відновити там бойові дії.

"Так що я думаю, що українці поки що перемагають, але ця війна, на жаль, далека від завершення", - зауважив Клейн.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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