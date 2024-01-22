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Далакян – Акуї. Боксери провели битву поглядів, японець присвятив бій Україні

Осака, Понеділок 22 січня 2024 15:16
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Далакян – Акуї. Боксери провели битву поглядів, японець присвятив бій Україні Фото: Артем Далакян захищатиме титул від посягань претендента (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Антон Федорців

Українець Артем Далакян і японський боксер Сеїго Акуї пройшли процедуру зважування, поглянули один одному в очі та поспілкувалися з пресою напередодні титульного поєдинку в Осаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fightnews.com.

Бій Далакян – Акуї відбудеться 23 січня в Осаці. Поєдинок розпочнеться о 11:00 за київським часом. У прямому ефірі бій покаже телеканал XSPORT.

Обидва боксери вклалися в ліміт ваги найлегшого дивізіону. Володар чемпіонського поясу WBA Далакян показав 50,3 кг. Натомість Акуї виявився на півкілограма важчим. Далі бійці провели фінальну битву поглядів, яка закінчилася миром.

"Я щиро ціную те, що чемпіон приїхав захищати свій пояс проти мене. Я хотів би присвятити цей поєдинок людям в Україні, а також на півострові Ното (японський регіон, де на Новий рік трапився землетрус – ред.)", – заявив Акуї.

Хто такий Артем Далакян

Уродженець Баку, в ранньому дитинстві з батьками переїхав до Запоріжжя, а потім – до Дніпропетровська. Боксом почав займатися в 13 років.

Десятикласником переїхав у Донецьк на запрошення "Спортивного клубу Єлисєєва". Виступав у складі збірної України, став чемпіоном світу серед військовослужбовців (2006). Перейшов у професіонали в 2011 році. На профі-рингу Далакян лише перемагав (22 поєдинки).

Вакантний титул Усесвітньої боксерської асоціації (WBA) виборов у 2018-му, перемігши американця Вілорію в Каліфорнії. Спортивне звання – майстер спорту міжнародного класу.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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