Далакян – Акуї. Боксери провели битву поглядів, японець присвятив бій Україні

Бій Далакян – Акуї відбудеться 23 січня в Осаці. Поєдинок розпочнеться о 11:00 за київським часом. У прямому ефірі бій покаже телеканал XSPORT.

Обидва боксери вклалися в ліміт ваги найлегшого дивізіону. Володар чемпіонського поясу WBA Далакян показав 50,3 кг. Натомість Акуї виявився на півкілограма важчим. Далі бійці провели фінальну битву поглядів, яка закінчилася миром.

"Я щиро ціную те, що чемпіон приїхав захищати свій пояс проти мене. Я хотів би присвятити цей поєдинок людям в Україні, а також на півострові Ното (японський регіон, де на Новий рік трапився землетрус – ред.)", – заявив Акуї.

