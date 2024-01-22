Далакян – Акуи. Боксеры провели битву взглядов, японец посвятил бой Украине

Украинец Артем Далакян и японский боксер Сеиго Акуи прошли процедуру взвешивания, посмотрели друг другу в глаза и пообщались с прессой в преддверии титульного поединка в Осаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fightnews.com .

Бой Далакян – Акуи состоится 23 января в Осаке. Поединок начнется в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире сражение покажет телеканал XSPORT.

Оба боксера уложились в лимит веса легчайшего дивизиона. Обладатель чемпионского пояса WBA Далакян показал 50,3 кг. Акуи оказался на полкилограмма тяжелее. Далее бойцы провели финальную битву взглядов, закончившуюся миром.

"Я искренне ценю то, что чемпион приехал защищать свой пояс против меня. Я хотел бы посвятить этот поединок людям в Украине, а также на полуострове Ното (японский регион, где на Новый год произошло землетрясение – ред.)", – заявил Акуи.

Reigning champ or hungry contender? #TerajiCanizales JAN 23 4AM ET on @ESPNPlus @PrimeVideo in Japan pic.twitter.com/JGJUf2R7Zu — Top Rank Boxing (@trboxing) January 22, 2024

Кто такой Артем Далакян

Уроженец Баку, в раннем детстве с родителями переехал в Запорожье, а затем – в Днепропетровск. Боксом начал заниматься в 13 лет.

Десятиклассником переехал в Донецк по приглашению "Спортивного клуба Елисеева". Выступал в составе сборной Украины, стал чемпионом мира среди военнослужащих (2006 год). Перешел в профессионалы в 2011 году. На профи-ринге Далакян только побеждал (22 поединка).

Вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) завоевал в 2018-м, победив американца Вилорию в Калифорнии. Спортивное звание – мастер спорта международного класса.