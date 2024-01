Далакян – Акуи. Боксеры провели битву взглядов, японец посвятил бой Украине

Бой Далакян – Акуи состоится 23 января в Осаке. Поединок начнется в 11:00 по киевскому времени. В прямом эфире сражение покажет телеканал XSPORT.

Оба боксера уложились в лимит веса легчайшего дивизиона. Обладатель чемпионского пояса WBA Далакян показал 50,3 кг. Акуи оказался на полкилограмма тяжелее. Далее бойцы провели финальную битву взглядов, закончившуюся миром.

"Я искренне ценю то, что чемпион приехал защищать свой пояс против меня. Я хотел бы посвятить этот поединок людям в Украине, а также на полуострове Ното (японский регион, где на Новый год произошло землетрясение – ред.)", – заявил Акуи.

