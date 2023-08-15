Дала "прикурити" радянським системам. Маляр розповіла про ефективність гаубиці M777 на фронті

Вона повідомила, що українські військові називають 155 міліметрову легку буксирувану гаубицю британсько-американської розробки Lightweight Towed Howitzer M777 "три сокири" за три сімки у назві.

Так, М777 здатна "рубати" від 5 до 2 пострілів на хвилину в залежності від інтенсивності бойових дій. Максимальна дальність вогню складає 40 км.

Артилеристи зазначають, що ця гаубиця в роботі майже вдвічі легша за "Гіацинт-Б", тут все легше виставляється та краще продумано. Так, М777 є простою, але напрочуд ефективною в роботі. Нею простіше оперувати, змінювати напрямки. Також є можливість швидше працювати по різних цілях та влучніше вести вогонь.

Заступниця міністра оборони нагадує, що вперше інформація про застосування М777 на фронтах російсько-української війни зʼявилася у травні 2022 року.

"В бою М777 дала "прикурити" радянським системам. Вона випереджає їх по всім параметрам: точність і дальність пострілу вища, мобільність та ергономіка краща. А б'ють "три сокири" в два рази болючіше завдяки майже 11 кг вибухової речовини проти 6 кг у 152-мм радянських снарядах. Тобто розлітаються орки ще далі та ще вище", - написала Маляр.

Так, серед перших відомих випадків застосування гаубиці - знищення росіян біля Білогорівки в Луганській області: 5 прямих влучань = 40 одиниць спаленої техніки.

Також вогнем М777 знищили близько 400 загарбників та 100 одиниць техніки при форсуванні окупантами Сіверського Донця.

"Зараз гаубиця повністю "влилася" в українську артилерійську родину. Для артилеристів ЗСУ вона вже "своя". Удень підрозділ з М777 частіше працює з "пташкою" БПЛА і корегуванням. Уночі відпрацьовує планові цілі", - повідомила Маляр.

За її словами, українські артилеристи вже давно навчилися обслуговувати М777 та лагодити невеличкі несправності на місці. Вони повністю знають усі нюанси та "характер" своєї гармати, тому проблем з "мінусування" росіян нема.

"Останнім часом для Перемоги працюють ще більш активно, снарядів М777 не шкодує. А коригувальники одразу доповідають - постріл влучний: розташування особового складу загарбників більше немає", - додала вона.

Гаубиця М777

Зазначимо, що гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.