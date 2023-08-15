Дала "прикурить" советским системам. Маляр рассказала об эффективности гаубицы M777 на фронте

Она сообщила, что украинские военные называют 155 миллиметровую легкую буксируемую гаубицу британско-американской разработки Lightweight Towed Howitzer M777 "три топора" за три семерки в названии.

Так, М777 способна "рубить" от 5 до 2 выстрелов в минуту в зависимости от интенсивности боевых действий. Максимальная дальность огня составляет 40 км.

Артиллеристы отмечают, что эта гаубица в работе почти вдвое легче "Гиацинта-Б", здесь все легче выставляется и лучше продумано. Так, М777 является простой, но удивительно эффективной в работе. Ею проще оперировать, изменять направления. Также есть возможность быстрее работать по разным целям и точнее вести огонь.

Замминистра обороны напоминает, что впервые информация о применении М777 на фронтах российско-украинской войны появилась в мае 2022 года.

"В бою М777 дала "прикурить" советским системам. Она опережает их по всем параметрам: точность и дальность выстрела выше, мобильность и эргономика лучше. А бьют "три топора" в два раза болезненнее благодаря почти 11 кг взрывчатого вещества против 6 кг в 152-мм советских снарядах. То есть разлетаются орки еще дальше и выше", - написала Маляр.

Так, среди первых известных случаев применения гаубицы - уничтожение россиян возле Белогоровки в Луганской области: 5 прямых попаданий = 40 единиц сожженной техники.

Также огнем М777 уничтожили около 400 захватчиков и 100 единиц техники при форсировании оккупантами Северского Донца.

"Сейчас гаубица полностью "влилась" в украинскую артиллерийскую семью. Для артиллеристов ВСУ она уже "своя". Днем подразделение из М777 чаще работает с "птичкой" БПЛА и корректировкой. Ночью отрабатывает плановые цели", - сообщила Маляр.

По ее словам, украинские артиллеристы уже давно научились обслуживать М777 и чинить небольшие неисправности на месте. Они полностью знают все нюансы и "характер" своей пушки, поэтому проблем с "минусированием" россиян нет.

"В последнее время для Победы работают еще активнее, снарядов М777 не жалеет. А корректировщики сразу докладывают - выстрел точный: расположения личного состава захватчиков больше нет", - добавила она.

Гаубица М777

Отметим, что гаубица имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

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