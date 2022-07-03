ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские артиллеристы назвали преимущества гаубицы М777 и показали ее в работе (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 03 июля 2022 14:24
Украинские артиллеристы назвали преимущества гаубицы М777 и показали ее в работе (видео) Фото: ВСУ показали, как используют гаубицы M777 (facebook_com_MinistryofDefence_Ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники рассказали, какие преимущества имеет гаубица М777. Также артиллеристы показали, как используют западную технику на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По словам защитников, прицепная артиллерийская установка М777 со 155-мм калибром имеет ряд преимуществ перед советскими аналогами. В частности, она намного мобильнее. Это позволяет украинским бойцам быстро атаковать врага.

Также эта гаубица имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа есть на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Гаубица М777 используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей противника.

Напомним, что Украина получила гаубицы M777 от Канады и США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта