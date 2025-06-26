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"Дали пощечину Америке": лидер Ирана нафантазировал "победу" над США и Израилем

Иран, Четверг 26 июня 2025 16:37
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"Дали пощечину Америке": лидер Ирана нафантазировал "победу" над США и Израилем Фото: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сделал первое публичное заявление с момента начала ирано-израильской войны. Он поздравил народ Ирана с "победой" над Израилем и США, а также заявил, что "сионистский режим почти развалился".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Хаменеи к народу Ирана, опубликованное иранским государственным информагентством IRNA.

"Я поздравляю вас с победой над обманчивым сионистским режимом... Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую... но ничего не достиг", - заявил он.

Хаменеи также сказал, что США, мол, ничего не достигли, поскольку "не поразили" ядерные объекты Тегерана. В то же время Иран якобы "нанес тяжелый удар по США": по мнению Хаменеи, "наше государство дало пощечину Америке".

"Исламская Республика нанесла тяжелый удар по США... Сионистский режим почти развалился и был уничтожен под ударами Исламской Республики", - сказано в его сообщении.

Удары по Ирану

С 13 июня Израиль в ходе ударов по Ирану нанес значительный ущерб ядерной и ракетной программам Ирана. С 22 июня США на короткое время присоединились к атакам, разбомбив три ядерных центра. Президент США Дональд Трамп сравнил эти удары с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

После атак США Тегеран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре - крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. Однако атака, похоже всего, была чисто "символическая" - никто не пострадал, а Трамп поблагодарил Иран "за своевременное предупреждение" и заявил о вступлении в силу режима прекращения огня.

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