Дал 30 дней. Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев

Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на российской территории, сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.

Согласно указу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию России и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

В документе прописано, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.