Дал 30 дней. Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев
Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на российской территории, сдать отпечатки пальцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.
Согласно указу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию России и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.
В документе прописано, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин решил подкупить деньгами беженцев из Украины и назначил им ежемесячные пенсии и социальные выплаты.
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