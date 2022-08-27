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Дал 30 дней. Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев

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Москва, Суббота 27 августа 2022 16:19
Дал 30 дней. Путин обязал украинцев в России сдать отпечатки пальцев Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся на российской территории, сдать отпечатки пальцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.

Согласно указу, жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые въезжают на территорию России и официально трудоустраиваются, обязаны в течение 30 дней пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

В документе прописано, что украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин решил подкупить деньгами беженцев из Украины и назначил им ежемесячные пенсии и социальные выплаты.

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