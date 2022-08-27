Дав 30 днів. Путін зобов'язав українців у Росії здати відбитки пальців

Президент Росії Володимир Путін зобов'язав громадян України, які перебувають на російській території, здати відбитки пальців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Офіційний портал правової інформації.

Згідно з указом, жителі окупованого Донбасу та інші громадяни України, які в'їжджають на територію Росії та офіційно працевлаштовуються, зобов'язані протягом 30 днів пройти дактилоскопічну реєстрацію, фотографування та медичний огляд.

У документі прописано, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.