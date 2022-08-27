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Дав 30 днів. Путін зобов'язав українців у Росії здати відбитки пальців

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Москва, Субота 27 серпня 2022 16:19
Дав 30 днів. Путін зобов'язав українців у Росії здати відбитки пальців Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін зобов'язав громадян України, які перебувають на російській території, здати відбитки пальців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Офіційний портал правової інформації.

Згідно з указом, жителі окупованого Донбасу та інші громадяни України, які в'їжджають на територію Росії та офіційно працевлаштовуються, зобов'язані протягом 30 днів пройти дактилоскопічну реєстрацію, фотографування та медичний огляд.

У документі прописано, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вирішив підкупити грошима біженців з України і призначив їм щомісячні пенсії та соціальні виплати.

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