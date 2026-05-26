Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На даху музею "Чорнобиль" знайшли залишки ракети, яка влучила в будівлю

21:48 26.05.2026 Вт
2 хв
На знайденому уламку збереглися деталі, важливі для ідентифікації ракети
aimg Марія Науменко
Фото: Через атаку Рф зруйновоно музей "Чорнобиль" (@dsns_kyiv_region)

Під час розбору завалів на даху Національного музею "Чорнобиль" у Києві виявили частину ракети, яка влучила у будівлю. Фахівці вже працюють над її ідентифікацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка в Threads.

За словами Ємельяненка, на місці удару продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки.

Комунальні служби та рятувальники розбирають завали, евакуюють пошкоджені автомобілі та демонтують пошкоджені частини даху.

Водночас найбільш важливою знахідкою став великий залишок ракети, який виявили на даху музею.

"Залишок достатньо великий, на ньому є серийні номери, вибухотехніки вже відпрацювали, але врешті-решт вдасться встановити ті ракети, і тоді ми будемо знати більше подробиць стосовно того, що насправді сталось", - зазначив він.

Він додав, що район навколо музею вже відкритий для проходу та проїзду. Водночас небезпечні ділянки досі залишаються огородженими.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня під час масованої атаки РФ по Києву ракета влучила у будівлю Національного музею "Чорнобиль" на Подолі. Внаслідок удару спалахнула пожежа, було пошкоджено дах та частину стіни одного з виставкових залів.

За словами голови Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка, значних пошкоджень зазнала й оновлена експозиція музею, яку відкрили лише місяць тому після реставрації. Частину артефактів вдалося врятувати, однак деякі експонати були знищені або пошкоджені.

