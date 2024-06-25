У Дагестані знову повідомляють про стрілянину, силовики перекрили центр Махачкали

За даними російської преси та місцевих Telegram-каналів, силовики проводять певні "заходи" в районі вулиць Гаджієва та Коркмасова. Людей просять покинути цю територію.

Місцеві жителі в мережі розповідають про звуки стрілянини.

Пропагандистське видання "РИА Новости" пише з посиланням на жителя Махачкали, що стрілянина нібито пролунала в центрі міста.

Російське агентство ТАСС заявляє, що силовики перекрили Університетську площу на в'їзд та виїзд. Також повідомляють про евакуацію людей звідти, нібито в метою убезпечити від можливої стрілянини.

Проте пізніше стало відомо, що перевірка правоохоронцями Університетської площі відбувалася за сигналом місцевого мешканця, розповіли у МВС Дагестану. Зазначається, що ця людина розповіла про якогось озброєного чоловіка. Туди відправили кілька нарядів поліції.

Як стверджують правоохоронці, інформація про людину зі зброєю не підтвердилася.

Додамо, що в ЗМІ також повідомляли про нібито введення плану "Перехоплення", проте глава прес-служби МВС Дагестану в коментарі "РИА Новости" спростувала дану інформацію.

Крім того, дагестанські правоохоронці кажуть, що стрілянини також не було.

Напади у Дагестані 23 червня

Нагадаємо, перед нинішнім інцидентом у Дагестані у Махачкалі та Дербенті сталася серія нападів і терактів 23 червня - невідомі обстріляли православний храм та синагогу, а також відкрили вогонь по силовиках. В результаті нападів загинули до 20 людей, серед яких священник, було багато жертв серед співробітників поліції РФ

Додамо, на вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто було перекрито. Згодом стало відомо, що у нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Дагестану Омарова. Він затриманий.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), тодішні напади у Дагестані, імовірно, здійснило північнокавказьке відділення терористичного угруповання "Ісламська держава".

Детальніше про те, що сталося в Дагестані 23 червня та хто може стояти за атакою, - читайте в матеріалі РБК-Україна.