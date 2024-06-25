В Дагестане снова сообщают о стрельбе, силовики перекрыли центр Махачкалы

По данным российской прессы и местных Telegram-каналов, силовики проводят определенные "мероприятия" в районе улиц Гаджиевой и Коркмасовой. Людей просят покинуть эту территорию.

Местные жители в сети рассказывают о звуках стрельбы.

Пропагандистское издание "РИА Новости" пишет со ссылкой на жителя Махачкалы, что стрельба якобы прозвучала в центре города.

Российское агентство ТАСС заявляет, что силовики перекрыли Университетскую площадь на въезде и выезде. Также сообщают об эвакуации людей оттуда, якобы с целью обезопасить от возможной стрельбы.

Однако позже стало известно, что проверка правоохранителями Университетской площади проходила по сигналу местного жителя, рассказали в МВД Дагестана. Отмечается, что этот человек рассказал о каком-то вооруженном мужчине. Туда отправили несколько нарядов полиции.

Как утверждают правоохранители, информация о человеке с оружием не подтвердилась.

Добавим, что в СМИ также сообщали о якобы введении плана "Перехват", однако глава пресс-службы МВД Дагестана в комментарии "РИА Новости" опровергла данную информацию.

Кроме того, дагестанские правоохранители говорят, что стрельбы тоже не было.

Приступы в Дагестане 23 июня

Напомним, перед нынешним инцидентом в Дагестане в Махачкале и Дербенте произошла серия нападений и терактов 23 июня - неизвестные обстреляли православный храм и синагогу, а также открыли огонь по силовикам. В результате нападений погибли до 20 человек, среди которых священник, было много жертв среди сотрудников полиции РФ

Добавим, на улице Дербента была выведена тяжелая военная техника. Город біл перекрыт. Впоследствии стало известно, что в нападениях принимали участие сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Омарова. Он задержан.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), тогдашние нападения в Дагестане, вероятно, совершило северокавказское отделение террористической группировки "Исламское государство".

Детальнее о том, что произошло в Дагестане 23 июня и кто может стоять за атакой, - читайте в материале РБК-Украина.