ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Дагестані заявили про атаку дрона на Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт

Каспійськ, Субота 30 листопада 2024 10:30
UA EN RU
У Дагестані заявили про атаку дрона на Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт Фото: у Дагестані поскаржилися на атаку дронів (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

У Дагестані заявили про атаку дрона на місто Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт через повітряну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дагестану Сергія Мелікова в Telegram.

Російський чиновник заявив, що дрон "безрезультатно спробував атакувати" об'єкти у Каспійську. Інформації про руйнування та жертви немає.

При цьому російські ЗМІ писали, що аеропорт Махачкали тимчасово припиняв роботу. Там оголошував план "Килим". Його оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що відстань від України до Каспійська становить понад 1000 кілометрів.

Він додав, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів російської армії. Крім того, порт розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.

У Дагестані заявили про атаку дрона на Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт

скриншот google.com/maps

Перший удар по Каспійську

Нагадаємо, 6 листопада дрони української розвідки вперше атакували російську флотилію у Каспійському морі. Як зазначається, вона обстрілювала територію України, а 177-й полк морської піхоти був залучений у бойових діях у Херсонській та Запорізькій областях.

За даними джерел РБК-Україна, могли бути пошкоджені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Варто зазначити, що Росія з Каспійського моря запускає по Україні ракети з бомбардувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дагестан Каспийское море Атака дронів
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися