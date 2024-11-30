У Дагестані заявили про атаку дрона на Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт

У Дагестані заявили про атаку дрона на місто Каспійськ. У Махачкалі закривали аеропорт через повітряну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дагестану Сергія Мелікова в Telegram.

Російський чиновник заявив, що дрон "безрезультатно спробував атакувати" об'єкти у Каспійську. Інформації про руйнування та жертви немає.

При цьому російські ЗМІ писали, що аеропорт Махачкали тимчасово припиняв роботу. Там оголошував план "Килим". Його оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що відстань від України до Каспійська становить понад 1000 кілометрів.

Він додав, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів російської армії. Крім того, порт розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.

скриншот google.com/maps