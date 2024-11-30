В Дагестане заявили об атаке дрона на Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт

В Дагестане заявили об атаке дрона на город Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт из-за воздушной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Российский чиновник заявил, что дрон "безрезультатно попытался атаковать" объекты в Каспийске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

При этом российские СМИ писали, что аэропорт Махачкалы временно прекращал работу. Там объявлял план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза впечатления самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что расстояние от Украины до Каспийска составляет более 1000 километров.

Он добавил, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений русской армии. Кроме того, порт расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию.

скриншот google.com/maps