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В Дагестане заявили об атаке дрона на Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт

Каспийск, Суббота 30 ноября 2024 10:30
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В Дагестане заявили об атаке дрона на Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт Фото: в Дагестане пожаловались на атаку дронов (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

В Дагестане заявили об атаке дрона на город Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт из-за воздушной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Российский чиновник заявил, что дрон "безрезультатно попытался атаковать" объекты в Каспийске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

При этом российские СМИ писали, что аэропорт Махачкалы временно прекращал работу. Там объявлял план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза впечатления самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что расстояние от Украины до Каспийска составляет более 1000 километров.

Он добавил, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений русской армии. Кроме того, порт расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию.

В Дагестане заявили об атаке дрона на Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт

скриншот google.com/maps

Первый удар по Каспийску

Напомним, 6 ноября дроны украинской разведки впервые атаковали российскую флотилию в Каспийском море. Как отмечается, она обстреливала территорию Украины, а 177 полк морской пехоты был привлечен в боевых действиях в Херсонской и Запорожской областях.

По данным источников РБК-Украина, могли быть повреждены ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малые ракетные корабли проекта 21631.

Следует отметить, что Россия из Каспийского моря запускает по Украине ракеты из бомбардировщиков.

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