У Дагестані спалахнула газова труба, заграву видно за кілометри (відео)

У російському місті Кизилюрт (Дагестан) почалася потужна пожежа на газорозподільній станції. Стовп вогню від загоряння сягає десятків метрів у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости " і Telegram-канал Shot .

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на головне управління МНС, на магістральному газопроводі в Дагестані прогриміло три вибухи.

Пожежа почалася в промисловій зоні Кизилюрта.

При цьому в Telegram-каналах із посиланням на слова місцевих жителів пишуть, що газову трубу прорвало, після чого спалахнула пожежа.

Заграву від пожежі можна помітити за кілька кілометрів від місця події. На місці НП уже працюють екстрені служби.

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Вибухи в Москві та Підмосков'ї

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, у Балашисі під Москвою вибухнув автомобіль. У мережі з'явилася інформація про те, що внаслідок інциденту загинув російський генерал-лейтенант.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху було ліквідовано полковника, начальника Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Даміра Давидова.