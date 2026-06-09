ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Дагестане вспыхнула газовая труба, зарево видно за километры (видео)

20:55 09.06.2026 Вт
2 мин
До пожара местные жители услышали несколько взрывов
aimg Иван Носальский
В Дагестане вспыхнула газовая труба, зарево видно за километры (видео) Иллюстративное фото: в Дагестане загорелась газовая труба (t.me/mchs_official)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В российском городе Кизилюрт (Дагестан) начался мощный пожар на газораспределительной станции. Столб огня от возгорания достигает десятков метров в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости" и Telegram-канал Shot.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на главное управление МЧС, на магистральном газопроводе в Дагестане прогремело три взрыва.

Пожар начался в промышленной зоне Кизилюрта.

При этом в Telegram-каналах со ссылкой на слова местных жителей пишут, что газовую трубу прорвало, после чего вспыхнул пожар.

Зарево от пожара можно заметить за несколько километров от места происшествия. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Читайте также: Дроны атаковали газоперерабатывающий завод РФ в 1675 км от украинской границы

Взрывы в Москве и Подмосковье

Напомним, сегодня, 9 июня, в Балашихе под Москвой взорвался автомобиль. В сети появилась информация о том, что в результате инцидента погиб российский генерал-лейтенант.

Позже стало известно, что в результате взрыва был ликвидирован полковник, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов.

Фамилия Давыдова уже упоминалась в документах, которые во время конфликта с Минобороны РФ обнародовал Евгений Пригожин. Согласно опубликованным материалам, Давыдов входил в число военнослужащих, курировавших распределение боеприпасов в российской армии.

После этого на юго-западе Москвы также взорвался автомобиль. По неподтвержденным данным, у автомобиля загорелся моторный отсек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дагестан Пожар Газ
Новости
Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон
Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА