У Дагестані повідомляють про напад на поліцейських і стрілянину

За даними російської сторони, у селищі Семендер Кіровського району Махачкали силовики проводять оперативно-пошукові заходи з метою виявлення та затримки невідомих, які атакували місцеву поліцейську дільницю. Режим КТО там було оголошено 5 березня з 00:25 за місцевим часом.

"Оперативний штаб у Дагестані звертається до всіх жителів республіки з проханням про підвищення пильності та надання всебічної підтримки правоохоронним органам у вирішенні завдань щодо боротьби з екстремізмом та тероризмом", - йдеться в заяві міської адміністрації.

Також у відомстві зазначили, що під час КТО і до особливого розпорядження будуть діяти "спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

Як передає місцевий Telegram-канал "Нетипичная Махачкала Дагестан", у перестрілці у Семендері брали участь кілька молодих людей та співробітники поліції.

Після цього росмедіа розповіли, що силовики почали "операцію з ліквідації загрози".

Російська преса пише, що за попередніми даними, 4 особи "планували напад" на один з об'єктів поліції в Кіровському районі Махачкали, і коли силовики спробували їх затримати, почалася перестрілка.

В пабліках Махачкали також розповідаюь, що підозрювані були заблоковані на околиці Семендера.

Напади у Дагестані

Нагадаємо, перед нинішнім інцидентом у Дагестані в Махачкалі також була стрілянина. Це відбулося 25 червня минулого року. Там перекривали площу в центрі міста.

А до того, 23 червня 2024-го, невідомі влаштували серію нападів у двох містах Дагестану - у Дербенті та у Махачкалі. Там невідомі обстріляли православний храм та синагогу, а також відкрили вогонь по силовиках. В результаті нападів загинули до 20 людей, серед яких священник, було багато жертв серед співробітників поліції РФ Згодом стало відомо, що у нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Дагестану Омарова. Він затриманий.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), тодішні напади у Дагестані, імовірно, здійснило північнокавказьке відділення терористичного угруповання "Ісламська держава".