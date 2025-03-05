В Дагестане сообщают о нападении на полицейских и стрельбе

По данным российской стороны, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания неизвестных, которые атаковали местный полицейский участок. Режим КТО там был объявлен 5 марта с 00:25 по местному времени.

"Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом", - говорится в заявлении городской администрации.

Также в ведомстве отметили, что во время КТО и до особого распоряжения будут действовать "специальные меры и временные ограничения".

Как передает местный Telegram-канал "Нетипичная Махачкала Дагестан", в перестрелке в Семендере участвовали несколько молодых людей и сотрудники полиции.

После этого росмедиа рассказали, что силовики начали "операцию по ликвидации угрозы".

Российская пресса пишет, что по предварительным данным, 4 человека "планировали нападение" на один из объектов полиции в Кировском районе Махачкалы, и когда силовики попытались их задержать, началась перестрелка.

В пабликах Махачкалы также рассказываю, что подозреваемые были заблокированы на окраине Семендера.

Нападения в Дагестане

Напомним, перед нынешним инцидентом в Дагестане в Махачкале также была стрельба. Это произошло 25 июня прошлого года. Там перекрывали площадь в центре города.

А до того, 23 июня 2024-го, неизвестные устроили серию нападений в двух городах Дагестана - в Дербенте и в Махачкале. Там неизвестные обстреляли православный храм и синагогу, а также открыли огонь по силовикам. В результате нападений погибли до 20 человек, среди которых священник, было много жертв среди сотрудников полиции РФ Впоследствии стало известно, что в нападениях участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Омарова. Он задержан.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), тогдашние нападения в Дагестане, вероятно, совершило северокавказское отделение террористической группировки "Исламское государство".