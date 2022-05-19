Не дает шторм. Российские военные пытаются укрепиться на Змеином

Российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря. Сейчас этому мешает штормовая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование " Юг ".

"Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом заформированы 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что 2 корабля - носители крылатых ракет все же продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника.

"Не пренебрегайте сообщениями о воздушной опасности, бодрствуйте ситуацию и действиях подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещениях наших подразделений. Не помогайте врагу, верьте в силы обороны", - добавляют в ОК "Юг".