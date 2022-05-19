Не дає шторм. Російські військові намагаються укріпитися на Зміїному

Російські військові не полишають спроб укріпитися на острові Зміїний та продовжують атакувати з моря. Наразі цьому заважає штормова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування " Південь ".

"Не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря, ворогом заформовано 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх укриватися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, що 2 кораблі - носії крилатих ракет все ж таки продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника.

"Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу, вірте в сили оборони", - додають в ОК "Південь".