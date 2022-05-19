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Не дає шторм. Російські військові намагаються укріпитися на Зміїному

Фото: російські військові намагаються укріпитися на Зміїному (mapio.net)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові не полишають спроб укріпитися на острові Зміїний та продовжують атакувати з моря. Наразі цьому заважає штормова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря, ворогом заформовано 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх укриватися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, що 2 кораблі - носії крилатих ракет все ж таки продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника.

"Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу, вірте в сили оборони", - додають в ОК "Південь".

Як повідомлялося, штормова погода в Одесі та області не скасовує можливості ракетних ударів.

Відзначимо, прямо повз острів Зміїний проходять морські комунікації, морські торговельні шляхи від Одеси до Босфору і далі до Середземного моря. Таким чином, він на сьогодні є стратегічно важливим світовим пунктом, який дозволяє Росії створювати глобальні проблеми.

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