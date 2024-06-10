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Дає змогу ворогу інколи оперувати. В Генштабі пояснили специфіку Рижівки

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Через специфіку розташування російські диверсанти інколи можуть оперувати у районі села Рижівка Сумської області. Втім Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Андрія Ковальова в ефірі телемарафону. .

Яка ситуація у Рижівці 

Наразі ситуація у селі контрольована, а вкиди про нібито присутність російських військ в населеному пункті - не відповідає дійсності. Рижівка контрольована Україною. 

Вчора, 9 червня, на одній з будівель нібито з'явилась російська ганчірка, яку ворог попередньо замінував. 

"І тому із застосуванням дронів, новітніх технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито у Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування", - додав Ковальов. 

Специфіка села 

Село розташоване в смузі державного кордону. Навпроти нього є російське горезвісне селище Тьоткіно. Від території України Рижівка віддалена річкою Сейм та лісами. Це дозволяє інколи ворожим диверсантам оперувати в цьому районі. Водночас Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи. 

Зокрема у смузі також проходить евакуація населення. 

"Це (евакуація, - ред.) проводиться по всій лінії державного кордону з країною агресором. І Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності", - додав речник Генштабу. 

Що кажуть в ОВА 

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх також підтвердив інформацію щодо контролю Сил оборони на Рижівкою. Інформація, яку вкинули російські терористи - не відповідає дійсності і є елементом для стабілізації ситуації в регіоні. 

Вкид щодо "окупації" Рижівки

Вчора, 9 червня, голова Чечні Рамзан Кадиров стверджував про нібито "окупацію" села Рижівка, втім це неправда. У DeepState заявили, що населений пункт перебуває у "сірій зоні". Зокрема інформацію заперечив й керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко. 

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни намагались провести пропагандистську операцію. Станом на ранок, 10 червня, наші бійці знищили російським прапор у селі. 

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