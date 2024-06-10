Позволяет врагу иногда оперировать. В Генштабе объяснили специфику Рыжевки

Какая ситуация в Рыжевке

Сейчас ситуация в селе контролируемая, а вбросы о якобы присутствии российских войск в населенном пункте - не соответствует действительности. Рыжевка контролируется Украиной.

Вчера, 9 июня, на одном из зданий якобы появилась российская тряпка, которую враг предварительно заминировал.

"И поэтому с применением дронов, новейших технологий было разминировано, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения", - добавил Ковалев.

Специфика села

Село расположено в полосе государственной границы. Напротив него есть российский пресловутый поселок Теткино. От территории Украины Рыжевка удалена рекой Сейм и лесами. Это позволяет иногда вражеским диверсантам оперировать в этом районе. В то же время Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

В частности, в полосе также проходит эвакуация населения.

"Это (эвакуация, - ред.) проводится по всей линии государственной границы со страной агрессором. И Украина контролирует границу, тем более контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что это Рыжевка является просто попыткой подорвать спокойствие граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", - добавил представитель Генштаба.

Что говорят в ОВА

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны на Рыжевке. Информация, вброшенная российскими террористами - не соответствует действительности и является элементом для стабилизации ситуации в регионе.

Вброс по "оккупации" Рыжевки

Вчера, 9 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал о якобы "оккупации" села Рыжевка, впрочем, это неправда. В DeepState заявили, что населенный пункт находится в "серой зоне". В частности, информацию опроверг и глава "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне пытались провести пропагандистскую операцию. По состоянию на утро, 10 июня, наши бойцы уничтожили российский флаг в деревне.