Дадуть Tomahawk? У США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL

Цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Вона передбачає закупівлі озброєнь у США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, пише La Repubblica.
На його думку, оголошення щодо нових постачань зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.
"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також на питання про те, чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.
"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, придбавати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - додав дипломат.
Вітакер зауважив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".
"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це відбулося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз", - підкреслив Вітакер.
Він вважає, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати у PURL.
"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - заявив Вітакер.
Варто зауважити, що вчора президент Володимир Зеленський розповів, що наразі є три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну.
"Один із варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.
Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.
Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.
Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk фактично вже ухвалене.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, висловив сподівання, що отримання Україною таких ракет змусить Росію "протверезіти" та повернутися до переговорного процесу.
У Росії на цю новину відреагували з істерикою, назвавши її "сильним ударом" по "російсько-американських відносинах". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання Tomahawk нібито може спричинити "новий виток ескалації", бо "ці ракети можуть мати ядерне оснащення".
Сам Путін, коментуючи ситуацію, заявив, що Росія планує посилювати свою систему протиповітряної оборони у відповідь на повідомлення про можливу передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Про те, що стоїть за рішенням щодо Tomahawk та чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.