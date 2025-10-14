Дадуть Tomahawk? У США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL

На його думку, оголошення щодо нових постачань зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.

"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також на питання про те, чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.

"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, придбавати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - додав дипломат.

Вітакер зауважив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".

"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це відбулося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз", - підкреслив Вітакер.

Він вважає, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати у PURL.

"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - заявив Вітакер.

Варто зауважити, що вчора президент Володимир Зеленський розповів, що наразі є три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну.

"Один із варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.