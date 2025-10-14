Дадут Tomahawk? В США анонсировали новые поставки оружия Украине через программу PURL

По его мнению, объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе, убежден американский посол в НАТО.

"Да - и да", - ответил Уитакер журналистам на вопрос стоит ли ожидать новых обязательств в рамках PURL на этой неделе, а также на вопрос о том, согласен ли он с тем, что южноевропейские союзники НАТО должны более активно участвовать в этом проекте.

"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, приобретать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - добавил дипломат.

Витакер отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно".

"Недавно еще несколько стран объявили о своем намерении присоединиться. Это произошло после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции. Я призываю те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас", - подчеркнул Уитакер.

Он считает, что Украина должна получить все необходимое для своей защиты, и самый быстрый и практичный способ помощи союзников - это инвестировать в PURL.

"Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", - заявил Уитакер.

Стоит заметить, что вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас есть три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину.

"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передает нам то, что мы нуждаемся", - отметил президент.

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.