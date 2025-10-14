Дадут Tomahawk? В США анонсировали новые поставки оружия Украине через программу PURL

На этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений у США.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, пишет La Repubblica.
По его мнению, объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе, убежден американский посол в НАТО.
"Да - и да", - ответил Уитакер журналистам на вопрос стоит ли ожидать новых обязательств в рамках PURL на этой неделе, а также на вопрос о том, согласен ли он с тем, что южноевропейские союзники НАТО должны более активно участвовать в этом проекте.
"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, приобретать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - добавил дипломат.
Витакер отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно".
"Недавно еще несколько стран объявили о своем намерении присоединиться. Это произошло после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции. Я призываю те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас", - подчеркнул Уитакер.
Он считает, что Украина должна получить все необходимое для своей защиты, и самый быстрый и практичный способ помощи союзников - это инвестировать в PURL.
"Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", - заявил Уитакер.
Стоит заметить, что вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас есть три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину.
"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передает нам то, что мы нуждаемся", - отметил президент.
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.
Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk фактически уже принято.
Президент Владимир Зеленский, комментируя это, выразил надежду, что получение Украиной таких ракет заставит Россию "протрезветь" и вернуться к переговорному процессу.
В России на эту новость отреагировали с истерикой, назвав ее "сильным ударом" по "российско-американским отношениям". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Tomahawk якобы могут вызвать "новый виток эскалации", потому что "эти ракеты могут иметь ядерное оснащение".
Сам Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия планирует усиливать свою систему противовоздушной обороны в ответ на сообщения о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
О том, что стоит за решением по Tomahawk и действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.