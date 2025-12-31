У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України (відео)

Українські воїни продовжують утримувати село Дачне у Дніпропетровській області. Військових з українським прапором зафіксували з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , яке оприлюднило Угрупування військ "Схід".

За даними військових, кожна атака ворога зупиняється, а кожен штурм завершується втратами для окупантів.

Як розповіли у командуванні, підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби російських загарбників просунутися вперед.

"У смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Дачному на Дніпропетровщині

Ще у липні 2025 року російські пропагандисти почали поширювати заяви про нібито захід військ РФ у перше село Дніпропетровської області - Дачне. У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.

У Центрі протидії дезінформації також повідомляли, що бої тривають поблизу адміністративної межі області, а російські війська застосовують FPV-дрони на території Дніпропетровщини.

Водночас, попри складні зіткнення, прориву оборони не зафіксовано.

За даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти постійно намагаються просунутися та закріпитися у так званій "сірій" зоні, однак підрозділи Сил оборони України утримують позиції та стримують противника.

У серпні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов заявив про нібито окупацію семи населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких назвав і село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, як насправді виглядає "окуповане Герасимовим" село Дачне у Дніпропетровській області.