ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України (відео)

Середа 31 грудня 2025 15:32
UA EN RU
У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України (відео) Ілюстративне фото: Дачне залишається під контролем ЗСУ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські воїни продовжують утримувати село Дачне у Дніпропетровській області. Військових з українським прапором зафіксували з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднило Угрупування військ "Схід".

"У смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у командуванні, підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби російських загарбників просунутися вперед.

За даними військових, кожна атака ворога зупиняється, а кожен штурм завершується втратами для окупантів.

"Дачне залишається українським", - наголосили в УВ "Схід".

Яка ситуація у Дачному на Дніпропетровщині

Ще у липні 2025 року російські пропагандисти почали поширювати заяви про нібито захід військ РФ у перше село Дніпропетровської області - Дачне. У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.

У Центрі протидії дезінформації також повідомляли, що бої тривають поблизу адміністративної межі області, а російські війська застосовують FPV-дрони на території Дніпропетровщини.

Водночас, попри складні зіткнення, прориву оборони не зафіксовано.

За даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти постійно намагаються просунутися та закріпитися у так званій "сірій" зоні, однак підрозділи Сил оборони України утримують позиції та стримують противника.

У серпні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов заявив про нібито окупацію семи населених пунктів Дніпропетровської області, серед яких назвав і село Дачне.

Однак у Генштабі ЗСУ показали, як насправді виглядає "окуповане Герасимовим" село Дачне у Дніпропетровській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем