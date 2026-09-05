D.TRADING та Capalo AI запропонують нову модель для систем зберігання енергії

Компанії запропонують девелоперам і власникам систем зберігання енергії (BESS) нову комерційну модель, що поєднуватиме довгострокову прогнозованість доходів із можливістю отримувати додатковий дохід завдяки оптимізації роботи активів на різних сегментах енергетичного ринку.

Партнерство об’єднує фінансові можливості D.TRADING, її експертизу у структуруванні довгострокових контрактів на купівлю електроенергії та досвід роботи на європейських енергетичних ринках із технологічною експертизою Capalo AI в оптимізації BESS та автоматизованій торгівлі на енергетичних ринках.

Що включає спільна пропозиція

Спільна пропозиція партнерів має відповісти на один із ключових викликів стрімко зростаючого європейського ринку систем зберігання енергії - забезпечити передбачувану модель доходів, яка відповідає вимогам банківського фінансування, та водночас зберегти для власників активів можливість отримувати додатковий дохід на динамічних короткострокових ринках електроенергії.

У межах партнерства D.TRADING забезпечуватиме контрактну та фінансову складову, виступатиме офтейкером, а також структуруватиме моделі доходів, придатні для залучення фінансування, та забезпечуватиме необхідну кредитну підтримку. Capalo AI забезпечуватиме доступ до ринків та оптимізуватиме роботу активів на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та ринках допоміжних послуг за допомогою платформи Capalo Zeus VPP™.

Такий розподіл ролей дозволить власникам BESS отримати довгострокову прогнозованість доходів і водночас зберегти можливість адаптувати торговельні стратегії до змін ринкових умов.

Переваги спільно пропозиції

Пропозиція буде доступна як для автономних систем зберігання енергії, так і для гібридних проєктів із відновлюваними джерелами енергії. Передбачено різні комерційні моделі, зокрема merchant-модель, угоди з гарантованим мінімальним доходом та розподілом додаткового прибутку (floor-and-upside-share), а також tolling-угоди. Власники активів матимуть єдині договірні відносини з D.TRADING і водночас отримуватимуть доступ до сукупних можливостей обох партнерів.

"У партнерстві з Capalo AI ми поєднуємо наші сильні сторони: здатність D.TRADING структурувати довгострокові моделі доходів, що відповідають вимогам банківського фінансування, та технологічні можливості Capalo AI для максимізації доходу від роботи активів на енергетичних ринках", - зазначив генеральний директор D.TRADING Дмитро Сахарук.

За його словами, разом є можливість забезпечити девелоперам та інвесторам більшу прогнозованість доходів, не обмежуючи ринковий потенціал їхніх активів.

"Це важливий крок у створенні комерційної інфраструктури, необхідної для наступної хвилі інвестицій у системи зберігання енергії в Європі", - додав він.

Для D.TRADING ця співпраця є черговим кроком у розширенні пропозиції для проєктів зі зберігання енергії та відновлюваної енергетики. Компанія поєднуватиме роль енергетичного трейдера та комерційного контрагента зі структуруванням моделей доходів, які допомагають залучати фінансування для створення нових гнучких енергетичних потужностей.