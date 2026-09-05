D.TRADING и Capalo AI представят новую модель для систем хранения энергии

Компании предложат девелоперам и владельцам систем хранения энергии (BESS) новую коммерческую модель, объединяющую долгосрочную прогнозируемость доходов с возможностью получать дополнительный доход благодаря оптимизации работы активов на разных сегментах энергетического рынка.

Партнерство объединяет финансовые возможности D.TRADING, ее экспертизу по структурированию долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии и опыт работы на европейских энергетических рынках с технологической экспертизой Capalo AI в оптимизации BESS и автоматизированной торговле на энергетических рынках.

Что включает в себя совместное предложение

Совместное предложение партнеров должно ответить на один из ключевых вызовов стремительно растущего европейского рынка систем хранения энергии - обеспечить предполагаемую модель доходов, отвечающую требованиям банковского финансирования, и сохранить для владельцев активов возможность получать дополнительный доход на динамичных краткосрочных рынках электроэнергии.

В рамках партнерства D.TRADING будет обеспечивать контрактную и финансовую составляющую, выступать офтейкером, структурировать модели доходов, пригодные для привлечения финансирования, и обеспечивать необходимую кредитную поддержку. Capalo AI обеспечит доступ к рынкам и оптимизирует работу активов на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и рынках вспомогательных услуг с помощью платформы Capalo Zeus VPP™.

Такое распределение ролей позволит владельцам BESS получить долгосрочную прогнозируемость доходов и одновременно сохранить возможность адаптировать торговые стратегии к изменениям рыночных условий.

Преимущества совместного предложения

Предложение будет доступно как для автономных систем хранения энергии, так и для гибридных проектов с возобновляемыми источниками энергии. Предусмотрены различные коммерческие модели, в частности merchant-модель, соглашения с гарантированным минимальным доходом и распределением дополнительной прибыли (floor-and-upside-share), а также tolling-соглашения. У собственников активов будут иметь единые договорные отношения с D.TRADING и одновременно получать доступ к совокупным возможностям обоих партнеров.

"В партнерстве с Capalo AI мы объединяем наши сильные стороны: способность D.TRADING структурировать долгосрочные модели доходов, отвечающие требованиям банковского финансирования, и технологические возможности Capalo AI для максимизации дохода от работы активов на энергетических рынках", - отметил генеральный директор D.TRADING Дмитрий Сахарук.

По его словам, есть возможность обеспечить девелоперам и инвесторам большую прогнозируемость доходов, не ограничивая рыночный потенциал их активов.

"Это важный шаг в создании коммерческой инфраструктуры, необходимой для следующей волны инвестиций в системы хранения энергии в Европе", – добавил он.

Для D.TRADING это сотрудничество является очередным шагом по расширению предложения для проектов по хранению энергии и возобновляемой энергетики. Компания будет совмещать роль энергетического трейдера и коммерческого контрагента со структурированием моделей доходов, помогающих привлекать финансирование для создания новых гибких энергетических мощностей.