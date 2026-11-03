D.Solutions запустила керування станціями Marstek через мобільний застосунок: як це працює

Зазначається, що завдяки інтеграції власники зарядних станцій Marstek зможуть через застосунок YASNO Mobile відстежувати стан обладнання, рівень заряду акумулятора та потужність його заряджання або розряджання. А ще через мобільний застосунок можна буде аналізувати споживання електроенергії.

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Користувачам також буде доступна статистика накопичення та використання електроенергії за день або обраний період. Це дозволить ефективніше контролювати енергоспоживання будинку та використання накопиченої електроенергії.

Придбати обладнання з інтегрованою системою енергоменеджменту можна буде в магазинах Comfy, Rozetka та YASNO Shop.

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Для підключення станції достатньо додати її в застосунку YASNO Mobile через Bluetooth та підключити до домашньої мережі Wi-Fi.

Після цього користувач зможе налаштовувати параметри роботи обладнання, зокрема максимальну потужність заряджання.