D.Solutions запустила управление станциями Marstek через мобильное приложение: как это работает

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, интегрировала систему энергоменеджмента YASNO Power EMS в зарядные станции Marstek, что позволит украинцам контролировать работу домашних аккумуляторов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Solutions.
Отмечается, что благодаря интеграции владельцы зарядных станций Marstek смогут через приложение YASNO Mobile отслеживать состояние оборудования, уровень заряда аккумулятора и мощность его зарядки или разрядки. А еще через мобильное приложение можно будет анализировать потребление электроэнергии.
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Пользователям будет доступна статистика накопления и использования электроэнергии за день или выбранный период. Это позволит более эффективно контролировать энергопотребление дома и использование накопленной электроэнергии.
Приобрести оборудование с встроенной системой энергоменеджмента можно будет в магазинах Comfy, Rozetka и YASNO Shop.
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Для подключения станции достаточно добавить ее в приложение YASNO Mobile через Bluetooth и подключить к домашней сети Wi-Fi.
После этого пользователь сможет настраивать параметры работы оборудования, включая максимальную мощность зарядки.
Напомним, ранее мы писали, что D.Solutions запустил функцию "Автопилота" для домашних систем накопления энергии, которая может помочь сократить затраты на электроэнергию до 20%.