ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві запустили сервіс "Єдина квитанція": що відомо

19:11 03.09.2026 Чт
2 хв
У Києві з’явилася "Єдина квитанція" для оплати всіх рахунків за адресою
aimg Юлія Бойко
У Києві запустили сервіс "Єдина квитанція": що відомо У Києві запустили сервіс "Єдина квитанція" (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги") запустила сервіс "Єдина квитанція", який дозволяє користувачам отримувати та оплачувати рахунки за комунальні послуги в одному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що відомо про сервіс

Зазначається, що новий сервіс "Єдина квитанція" об’єднує в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників комунальних послуг за конкретною адресою.

Читайте также: D.Solutions презентував свою систему управління сонячною енергією: як працює YASNO Power EMS

Користувачі можуть переглядати актуальні нарахування, обирати необхідні рахунки, коригувати суми, оплачувати їх онлайн та перевіряти статус платежів. Також у сервісі доступна історія оплат.

Як скористатися?

Щоб скористатися "Єдиною квитанцією", потрібно перейти до розділу "Комунальні платежі" в особистому кабінеті або мобільному застосунку, обрати чи додати адресу. Після цього система автоматично підтягне доступні рахунки для оплати.

"Ми об’єднали в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників. Тепер клієнти можуть оплачувати їх у звичному місці - у мобільному застосунку YASNO або в особистому кабінеті", - зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

За його словами, не потрібно переходити між різними сервісами, шукати рахунки та окремо перевіряти кожен платіж.

"Уся необхідна інформація завжди під рукою", - додав він.

Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
YASNO
Новини
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК