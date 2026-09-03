У Києві запустили сервіс "Єдина квитанція": що відомо

У Києві YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги") запустила сервіс "Єдина квитанція", який дозволяє користувачам отримувати та оплачувати рахунки за комунальні послуги в одному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що відомо про сервіс

Зазначається, що новий сервіс "Єдина квитанція" об’єднує в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників комунальних послуг за конкретною адресою.

Користувачі можуть переглядати актуальні нарахування, обирати необхідні рахунки, коригувати суми, оплачувати їх онлайн та перевіряти статус платежів. Також у сервісі доступна історія оплат.

Як скористатися?

Щоб скористатися "Єдиною квитанцією", потрібно перейти до розділу "Комунальні платежі" в особистому кабінеті або мобільному застосунку, обрати чи додати адресу. Після цього система автоматично підтягне доступні рахунки для оплати.

"Ми об’єднали в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників. Тепер клієнти можуть оплачувати їх у звичному місці - у мобільному застосунку YASNO або в особистому кабінеті", - зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

За його словами, не потрібно переходити між різними сервісами, шукати рахунки та окремо перевіряти кожен платіж.

"Уся необхідна інформація завжди під рукою", - додав він.