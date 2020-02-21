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Cуд Германии разрешил Tesla продолжить расчистку участка для строительства завода

Новости » Общество     21.02.2020 - 15:17
Cуд Германии разрешил Tesla продолжить расчистку участка для строительства завода
Фото: компания Tesla (inventure.com.ua)

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил срочные ходатайства двух экологических союзов

Суд в Германии дал разрешение производителю электромобилей Tesla продолжить вырубку леса под Берлином, где компания собирается построить первый в Европе завод автоконцерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как сообщается, Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил срочные ходатайства двух экологических союзов, которые заявляли, что правительство не имело права давать разрешение автоконцерну на вырубку леса, которую уже начала компания. Решение суда обжалованию не подлежит.

Экологи считают, что вырубка незаконна, поскольку окончательный проект строительства завода еще не утвержден.

После критики экологических групп руководство Tesla уже объявило различные меры по переселению диких животных из пострадавших районов.

Напомним, 16 февраля Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил временно приостановить расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства завода автоконцерна Tesla.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания по производству электромобилей Tesla построит завод в Германии вблизи немецкой столицы, который станет первым заводом в Европе. При заводе также планируется открытие инженерного и дизайнерского центра.

Новый завод будет располагаться вблизи с границей Берлина и федеральной земли Бранденбург. Кроме кроссовера Tesla Model Y, на нем будут собираться седаны Tesla Model 3.

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